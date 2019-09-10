Медведев: Россия и Словения могут нарастить товарооборот до $2 млрд

МОСКВА, 10 сентября. /ТАСС/. Россия и Словения имеют перспективы наращивания товарооборота выше $2 млрд даже в условиях существующих ограничений, заявил премьер-министр РФ Дмитрий Медведев.

"Потенциал роста до 2 млрд (долларов - прим. ТАСС), наверное, точно есть. У нас есть традиционные сферы, в которых мы сотрудничаем. Это и энергетика, поставка товаров народного потребления, а также фармацевтических препаратов из Словении. Надо расширять эти границы", - сказал журналистам Медведев по итогам переговоров с премьером Словении Марьяном Шарецем.

Медведев отметил, что страны имеют перспективы кооперации в инфраструктуре, высоких технологиях, цифровой сфере.

"Мы сегодня тоже об этом говорили, есть целый ряд довольно серьезных проектов, касающихся, например, инфраструктуры, железной дороги, сферы высоких технологий, развития кооперации в цифровой сфере. Я сказал господину Шарецу, что какая бы страна по размеру ни была, она не может существовать только за счет внутреннего богатства: нефти, газа, полезных ископаемых. Тот, кто делает упор только на это, скорее всего, окажется на периферии развития в 21-м веке, окажется на обочине. Поэтому нужны умные решения", - сказал Медведев.

"Что касается возможностей, я не вижу никаких проблем для роста товарооборота между нашими странами даже в условиях сохранения санкций и различного рода проблем, которые существуют на международном поле, включая торговые войны и так далее", - заключил российский премьер.