Сбербанк реструктурирует кредиты пострадавшим от паводка под Иркутском на 163 млн руб.

МОСКВА, 10 сентября. /ТАСС/. Сбербанк реструктурирует пострадавшим от паводка в Иркутской области заемщикам 535 кредитов на сумму более 163 млн рублей. Об этом на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным заявил глава банка Герман Греф.

По словам Грефа, еще часть заявлений от людей, пострадавших в результате паводка, будет рассмотрена в ближайшее время.

Помимо этого глава Сбербанка сообщил Путину о работе по замене утраченных банковских карт, выплате страховок пострадавшим и планах строительства за счет средств банка инфекционного отделения тулунской больницы.

Ранее Греф, посетивший 3 сентября Тулун, заявил, что Сбербанк реструктурирует кредиты малым предпринимателям и населению, пострадавшим от паводка в Иркутской области. Тогда он сообщил, что принято положительное решение об урегулировании задолженности по 346 заявлениям граждан на общую сумму 129,7 млн руб. В пресс-службе Сбербанка уточнили, что на данный момент в банк поступило 488 заявлений граждан на урегулирование задолженности по кредитным продуктам на общую сумму 195,2 млн руб. Из них по 346 заявлениям клиентов принято положительное решение на сумму 129,7 млн руб. Часть заявлений - еще на рассмотрении. Решение принимается индивидуально по каждому клиенту - с учетом конкретной ситуации клиента и размера ущерба. При этом банк более двух месяцев обеспечивает клиентам, пострадавшим от наводнений, особый порядок урегулирования кредитной задолженности.

Паводки в Иркутской области начались в конце июня, из-за продолжительных дождей реки вышли из берегов. Погибли 25 человек, шесть числятся пропавшими без вести. По уточненным данным, было подтоплено почти 17,4 тыс. домов, из них 1,3 тыс. снесло потоком воды, более 5 тыс. строений пойдет под снос. От паводков сильнее всего пострадали дома в Тулуне.