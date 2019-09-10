Акции Сбербанка достигли максимума с начала августа 2019 года

МОСКВА, 10 сентября. /ТАСС/. Акции Сбербанка в ходе торгов на Московской бирже во вторник возобновили рост на новостях о планах выплачивать дивиденды в размере 50% от прибыли. Об этом свидетельствуют данные торговой площадки на 14:34 мск.

В пике цена акций выросла до 233,79 рубля за бумагу, что на 2,09% выше уровня закрытия предыдущих торгов. Затем акции перешли к снижению и по состоянию на 14:56 торговались по 232,78 рубля за бумагу (рост на 1,65%).

Акции выросли на фоне новостей о том, что со следующего года банк начнет направлять на дивиденды 50% чистой прибыли по МСФО. Об этом глава Сбербанка Герман Греф заявил на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным.