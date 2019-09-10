Дума отменяет право страховых медорганизаций на получение 10% сэкономленных средств

МОСКВА, 10 сентября. /ТАСС/. Госдума во вторник приняла в первом чтении законопроект об отмене права страховых медицинских организаций на получение 10% сэкономленных ими средств. Документ, авторами которого являются представители фракций "Единая Россия", КПРФ и ЛДПР, был внесен в нижнюю палату парламента в феврале.

Согласно действующему законодательству, собственными средствами страховой медицинской организации являются 10% средств, образовавшихся в результате экономии рассчитанного годового объема средств.

"Влияние страховой медицинской организации на размер экономии целевых средств ограничивается пополнением объема целевых средств средствами, поступившими из медицинских организаций в результате применения к ним санкций за нарушения, выявленные при проведении контроля объемов, сроков, качества и условий предоставления медицинской помощи. За проведение этой работы страховые медицинские организации уже получили в свой доход процент сумм", - говорится в пояснительной записке к законопроекту.

"В остальном страховые медицинские организации не влияют на размер экономии целевых средств, соответственно, это не является их заслугой, а установление возможности получения ими дополнительного дохода в размере 10% средств, образовавшихся в результате такой экономии, представляется необоснованным", - считают авторы инициативы. По их мнению, экономия средств является следствием низкого уровня заболеваемости застрахованных граждан и неполного выполнения медорганизациями объемов медицинской помощи.

Как отметила депутат Госдумы Оксана Бондарь, являющаяся одним из авторов законодательной инициативы, речь идет о сумме в 2 млрд рублей, которые будут возвращены в территориальные фонды ФОМС. "Эти средства могут пойти на оплату медицинской помощи гражданам, на прохождение обязательных медицинских осмотров, на дополнительное финансовое обеспечение реализации территориальных программ обязательного медицинского страхования", - пояснила она.