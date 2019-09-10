Наибольшее число киберугроз для Android в I полугодии наблюдалось в России

МОСКВА, 10 сентября. /ТАСС/. Наибольшее число вредоносных программ для OC Android обнаружено в РФ в первом полугодии 2019 г. Об этом говорится в отчете ESET об актуальных мобильных угрозах для Android, сообщила пресс-служба международной антивирусной компании.

"Согласно исследованию, наибольшее число вредоносных программ было обнаружено в России (16%), Иране (15%), а также на территории Украины (8%)", - говорится в сообщении.

Компания проанализировала деятельность злоумышленников, популярные схемы атак и выяснила, что в целом количество уязвимостей Android-устройств уменьшилось, однако доля действительно опасных образцов вредоносного программного обеспечения заметно возросла. В частности, число мобильных угроз сократилось на 8% по сравнению с аналогичным периодом 2018 г. При этом 68% обнаруженных уязвимостей являются критически опасными для нормального функционирования смартфонов и планшетов на Android, либо для безопасности личных данных пользователей. Этот показатель значительно выше, чем был в прошлом году.

"Одним из самых распространенных видов мобильных угроз остаются вымогатели. Недавно обнаруженный Android/Filecoder.C использует как симметричное, так и асимметричное шифрование и распространяется посредством SMS-сообщений по списку контактов. Это наглядный пример усложнения функционала по сравнению с ранними семействами вымогателей, такими как DoubleLocker", - пояснили в компании.

В ESET добавили, что с развитием интернета вещей возрастает необходимость защищать не только ноутбуки и смартфоны, но и все подключенные к сети устройства.