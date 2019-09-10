Рябков обсудил деятельность МАГАТЭ с кандидатом на пост главы агентства из Аргентины

МОСКВА, 10 сентября. /ТАСС/. Заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков встретился во вторник в Москве с кандидатом на пост генерального директора Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) постоянным представителем Аргентины при международных организациях в Вене Рафаэлем Гросси. Об этом говорится в сообщении МИД РФ.

"Состоялся обстоятельный обмен мнениями по основным вопросам деятельности МАГАТЭ, включая выборы нового генерального директора агентства", - отметили в дипведомстве.

Оптимистичный настрой

В свою очередь Гросси заявил, что оптимистично настроен после состоявшейся во вторник встречи с Сергеем Рябковым.

"Мы встретились с Сергеем Рябковым, этот была большая честь для меня. У нас была интересная дискуссия, - сказал Гросси на площадке дискуссионного клуба "Валдай", отвечая на вопрос ТАСС, заручился ли он поддержкой РФ в ходе своей поездки. - Я очень удовлетворен нашей беседой. Она была очень продолжительной, всеобъемлющей. Я думаю, что мы затронули каждый аспект работы МАГАТЭ. Я знаю, что российское правительство размышляет, что оно придет к какому-то выводу [касательно голосования в МАГАТЭ]. Я очень оптимистично к этому отношусь".

Как отметил аргентинский дипломат, он не пытался "добиться какой-то мгновенной реакции со стороны российского внешнеполитического ведомства" в ходе встречи с Рябковым.

"Не секрет, что выборы - это всегда конкуренция, соревнование, когда нужно убедить избирателей, тех, кто принимает решение, чтобы они голосовали за кого-то одного, - подчеркнул Гросси. - Россия - это один из основных игроков в ядерном мире. Мы объясняем нашу программу. Мы ответили на вопросы, которые были у российского МИД для того, чтобы они лучше понимали, что тот или иной кандидат будет делать на своем посту, если его выберут".

О голосовании в МАГАТЭ

22 июля МАГАТЭ сообщило, что генеральный директор МАГАТЭ Юкия Амано умер в возрасте 72 лет. Совет управляющих агентства 1 августа разрешил государствам-участникам выдвигать своих кандидатов на пост гендиректора до 5 сентября. После этого должны пройти консультации и рейтинговые голосования с прицелом завершить выборы к концу октября. Назначение нового гендиректора ожидается в октябре, он должен вступить в должность не позднее 1 января 2020 года.

Согласно процедуре МАГАТЭ, решение о назначении генерального директора принимает Совет управляющих агентства на голосовании. При этом каждый кандидат должен получить поддержку большинства участников Совета управляющих МАГАТЭ. Впоследствии кандидатура, одобренная Советом управляющих, утверждается на Генеральной конференции агентства, которая проходит осенью каждого года. Очередная 63-я сессия Генконференции МАГАТЭ намечена на 16-20 сентября.

Кандидатами на должность гендиректора, помимо Гросси, выдвинулись исполняющий обязанности гендиректора МАГАТЭ, бывший постоянный представитель Румынии при международных организациях в Вене Корнел Феруцэ, исполнительный секретарь Подготовительной комиссии Организации по Договору о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний, представитель Буркина-Фасо Лассина Зербо и председатель Управления по атомному надзору Словакии Марта Жиакова.