Частный железнодорожный оператор рассматривает возможность организовать перевозки в Крым

Вспоминаем все: от первого замысла до первой поездки

Крымский мост: стройка тысячелетия, за которой вы не могли не следить

Крымский мост: стройка тысячелетия, за которой вы не могли не следить Вспоминаем все: от первого замысла до первой поездки

Движение поездов по Крымскому мосту планируется запустить до конца 2019 года. Работы идут по графику, сообщал в августе журналистам министр транспорта РФ Евгений Дитрих.

"Компания ["Гранд Сервис Экспресс"] рассматривает возможность расширения маршрутной сети. Предварительные оценки туристического спроса показывают, что организация пассажирского сообщения в Крым имеет значительный потенциал как с точки зрения роста пассажиропотока, так и востребованности сопутствующих сервисов", - сказали в пресс-службе.

Перевозчик может использовать современный подвижной состав на крымском направлении, добавили в пресс-службе. В компании не уточнили, из каких регионов планируется организовать перевозки на полуостров.

"Гранд Сервис Экспресс" специализируется на чартерных перевозках VIP-пассажиров, представляя на выбор свыше 10 классов обслуживания. Подвижной состав предприятия - два поезда из 14 пассажирских вагонов повышенной комфортности. Сейчас они ходят по маршруту Москва - Санкт-Петербург.

Крымский мост протяженностью 19 км - самый длинный в России и Европе - связал полуостров с другими регионами России. Автомобильная часть моста запущена в мае 2018 года, грузовое движение по нему началось позже - осенью того же года.