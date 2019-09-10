Минтруд отмечает низкую психологическую готовность работников к цифровизации экономики РФ

МОСКВА, 10 сентября. /ТАСС/. Минтруд отслеживает устаревающие и новые профессии в связи с цифровизацией российской экономики, а также отмечает недостаточную психологическую готовность работников адаптироваться на современном рынке труда, об этом сообщили ТАСС в министерстве во вторник.

Ранее газета "Известия" со ссылкой на исследование специалистов РАНХиГС сообщила, что почти половина россиян (45,5%) может лишиться рабочих мест из-за цифровизации и автоматизации к 2030 году.

"Второе направление связано с одной из существенных причин рисков цифровизации и автоматизации - недостаточной психологической готовностью граждан (молодежи, работников) изменяться в соответствии с изменяющимися условиями", - сообщили в ведомстве.

Повышению психологической готовности людей к изменению профессиональной квалификации и переобучению будет способствовать оперативная и достоверная информация о перспективных профессиях, полагают в министерстве. "С этой целью Минтруд России организовал разработку и актуализацию профессиональных стандартов, учитывающих требования работодателей к квалификации работников", - уточнили в ведомстве.

Кроме того, необходимо определять устаревающие и новые профессии, возникающие с появлением новых технологий и услуг. Например, операторы беспилотных летательных аппаратов и мобильной робототехники, отметили в ведомстве. "На этой основе необходимо вести подготовку информации для государственных структур и бизнеса для принятия управленческих решений", - полагают в министерстве.