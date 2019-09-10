Росздравнадзор: нерегистрация в системе маркировки будет вести к штрафам

МОСКВА, 10 сентября. /ТАСС/. Нерегистрация участников фармацевтического рынка в системе мониторинга движения лекарственных средств (МДЛП) будет вести к штрафам. Об этом сообщил во вторник глава Росздравнадзора Михаил Мурашко на совещании по внедрению маркировки.

"Те, кто не будет зарегистрирован в мониторинге движения лекарственных средств, это будет лицензионное требование, никакой выездной проверки не будет, накладывается две базы - база лицензии и база регистрации, соответственно, это уже правонарушение, а дальше штраф", - сказал он.

По его словам, основанием для штрафов будет служить официальное постановление правительства о начале обязательной маркировки лекарственных средств.

В свою очередь заместитель руководителя Росздравнадзора Валентина Косенко назвала регионы, в которых подключение к системе идет на хорошем уровне, а также где активность низкая. Так, среди лидеров подключений Ненецкий автономный округ, Волгоградская область, Республики Калмыкия и Алтай и ряд других. "При этом Москва, где много субъектов обращения лекарственных средств, находится в числе отстающих, здесь до 12% зарегистрированных в системе", - отметила она.

Пилотный проект по маркировке лекарств стартовал 1 февраля 2017 года. Согласно закону об обращении лекарственных средств, маркировка всех лекарств станет обязательной с 1 января 2020 года, а маркировка препаратов семи нозологий - с 1 октября 2019 года.