Советник Трампа предостерег от спешки на торговых переговорах с Китаем

НЬЮ-ЙОРК, 10 сентября. /ТАСС/. Администрация США выступает против опрометчивых шагов и спешки на торгово-экономических переговорах с Китаем. Об этом заявил во вторник в эфире телеканала CNBC глава Национального совета по торговле при Белом доме Питер Наварро.

"Пока нам нужно быть терпеливыми на переговорах с Китаем", - отметил он. "Если мы [США] хотим добиться отличного результата, то нам нужно, чтобы данный процесс шел своим чередом", - добавил Наварро.

Глава Национального совета по торговле при Белом доме пояснил, почему Вашингтон сохраняет в силе угрозу введения новых пошлин на импорт китайских товаров и услуг. "Пошлины являются лучшей защитой от экономической агрессии Китая. Это лучшая страховка того, что Китай продолжит вести переговоры честно", - отметил Наварро, выразив уверенность, что тактика, избранная президентом Дональдом Трампом, "работает отменно".

1 сентября США ввели дополнительные пошлины в размере 15% на товары из КНР стоимостью $112 млрд. Вторая часть сборов вступит в силу 15 декабря. Китай в ответ в воскресенье ввел первую часть дополнительных пошлин в 10% на американскую продукцию объемом $75 млрд. Дополнительные сборы в 5% на импорт из США будут введены 15 декабря. В тот же день КНР также установит дополнительные пошлины в 25% и 5% соответственно на американские автомобили и запчасти.

КНР и США на протяжении нескольких месяцев вели переговоры об урегулировании торговых споров. Последний, 12-й раунд переговоров прошел в Шанхае 30-31 июля. Министерство коммерции Китая объявило, что 13-й раунд торгово-экономических переговоров между США и КНР пройдет в начале октября в Вашингтоне.