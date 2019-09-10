Показатель "кредитного здоровья" россиян во II квартале вырос впервые за 1,5 года

МОСКВА, 10 сентября. /ТАСС/. Индекс "кредитного здоровья", показывающий долю просроченных долгов россиян от общего числа выданных кредитов, впервые с I квартала 2018 года показал рост. Об этом говорится в исследовании Национального бюро кредитных историй (НБКИ) и аналитической компании FICO.

Во II квартале 2019 года показатель увеличился на один пункт - до 92 пунктов по сравнению с предыдущим кварталом. При вычислении индекса учитывается доля "плохих" долгов от их общего числа. В качестве "плохих" рассматриваются беззалоговые займы, просроченные более чем на 60 дней в течение последних шести месяцев.

В исследовании отмечается, что, несмотря на улучшение индекса "кредитного здоровья", основные риски для генерирования просрочки остаются, среди них - снижение или отсутствие роста реальных доходов населения. По мнению авторов исследования, кредиторам необходимо продолжать следить за уровнем долговой нагрузки, а также проводить оперативный мониторинг финансового поведения заемщиков.