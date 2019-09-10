Более 40% банков России пожаловались на отсутствие рекомендаций по антиотмывочному закону

МОСКВА, 10 сентября. /ТАСС/. Более 40% российских банков пожаловались на отсутствие систематизированных рекомендаций для отказа клиентам проводить операции в соответствии с антиотмывочным законодательством, свидетельствуют результаты опроса, проведенного Ассоциацией банков России.

"Наибольшее число респондентов (43%) в качестве основной проблемы при реализации в отношении клиента права по отказу в проведении операции указали на отсутствие систематизированных рекомендаций в области ПОД/ФТ [противодействие легализации и отмыванию доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма] и актуальной методологической базы, дающей точные ориентиры для комплаенс-офицеров", - говорится в исследовании.

27% опрошенных отметили отсутствие методологической помощи со стороны Банка России при решении соответствующих споров с клиентами.

Помимо этого, 18% респондентов указали на отсутствие в антиотмывочном законе нормы об объеме информирования банком своих клиентов о причинах отказа.

9 сентября руководитель службы по защите прав потребителей и обеспечению доступности финансовых услуг ЦБ Михаил Мамута на встрече с бизнес-объединением "Деловая Россия" заявил, что с весны 2018 года российские банки реабилитировали более 15 тыс. клиентов, попавших в черные списки из-за подозрений в нарушении антиотмывочного законодательства.

Опрос проводился среди участников Ассоциации банков России, которые относятся к различным группам кредитных организаций как по местонахождению, так и по структуре собственности и величине активов. В ассоциацию входит 258 участников, в том числе 166 кредитных организаций.