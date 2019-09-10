Премьер Польши прокомментировал решение суда ЕС по OPAL

ВАРШАВА, 10 сентября. /ТАСС/. Решение Европейского суда юстиции, ограничивающее возможности "Газпрома" по использованию газопровода OPAL, выгодно для Польши, которая со временем рассчитывает стать дистрибьютором газа в Центральной и Восточной Европе и не хочет укрепления позиций на рынке конкурента из России. Об этом заявил во вторник премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий.

"Решение суда ЕС очень важно и очень полезно", - сказал он. "Мы, как известно, формируем безопасность, суверенитет, опираясь на строительство газопровода "Балтик пайп" (по дну Балтийского моря через Данию - прим. ТАСС) из Норвегии, который будет готов через пару лет, на увеличение добычи в стране, на расширение терминала СПГ в Свиноуйсьце и новый терминал в Гданьском заливе", - отметил он, напомнив также о появлении новых интерконнекторов со Словакией, Чехией, Германией и Украиной.

"Это дает нам беспрецедентную [энергетическую] безопасность по сравнению с ситуацией, которая была несколько лет назад. Но мы хотим быть одновременно дистрибьютором газа и получать от этого выгоду, - подчеркнул Моравецкий. - Поэтому для нас представляла угрозу монополистическая сила "Газпрома", которая была бы усилена, если бы не сегодняшнее решение суда ЕС".

По утверждению польского премьера, после решения европейского суда "Газпром" и Германия не смогут использовать OPAL на 100%. "Соответствие этого газопровода правилам конкуренции создает намного лучшие условия для конкурирования с российским газом", - указал он.

OPAL - трубопровод-отвод, соединяющий "Северный поток" с газотранспортной системой Центральной и Западной Европы. Газ поступает в Германию до границы с Чехией. Его мощность - 36 млрд куб. м в год.

Несколько лет Россия могла использовать лишь 50% мощностей газопровода, как прописано в Третьем энергопакете ЕС. "Газпром" просил разрешить ему использовать 100% мощностей OPAL, так как российский холдинг является единственным поставщиком газа в "Северный поток", который наполняет OPAL. Осенью 2016 года ЕК разрешила "Газпрому" участвовать в аукционах еще на 40% транзитных мощностей OPAL.

Однако, в конце того же года Польша обжаловала это решение, посчитав, что оно противоречит принципу диверсификации поставок и создает угрозу их нарушения или прекращения, так как газ идет через территорию Украины. Летом 2017 года Высший земельный суд Дюссельдорфа принял решение снять обеспечительные меры на использование "Газпромом" мощностей OPAL, наложенные по иску. 10 сентября 2019 года стало известно, что Европейский суд юстиции аннулировал решение Еврокомиссии от 2016 года, по которому российский "Газпром" мог полностью использовать мощности газопровода OPAL.