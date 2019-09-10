В Дагестане построят предприятия по переработке мяса и хранению овощей

МАХАЧКАЛА, 10 сентября. /ТАСС/. Проекты по производству молочной продукции, хранению плодоовощной продукции, а также переработке мяса птицы, производству колбасных изделий и комбинированных кормов общей стоимостью более 240 млн рублей запустят в Дагестане в текущем году. Об этом сообщается во вторник на сайте Министерства сельского хозяйства и продовольствия республики.

"Инвестиционные проекты, реализуемые [сельскохозяйственными потребительскими] кооперативами (СПоК), предусматривают создание дополнительных мощностей по производству молочной продукции, хранению плодоовощной продукции, убою мелкого рогатого скота и птицы, глубокой переработки мяса птицы, производству колбасных изделий и комбинированных кормов для скота и птицы. Общая стоимость реализуемых проектов составляет более 240 млн рублей, из которых около 135 млн рублей - средства грантовой поддержки", - говорится в сообщении.

Отмечается, что накануне работники Минсельхозпрода Дагестана посетили инвестиционные площадки сельхозпотребительских кооперативов "Народный" и "Сулакский" Кизилюртовского района, "Эндирей" Хасавюртовского района, "Агроиндустрия" и "Дерия" Буйнакского района, которыми реализуются данные агропромышленные проекты.

С опережением графика

Реализация инвестпроектов, как отметил начальник отдела пищевой и перерабатывающей промышленности и развития сельскохозяйственной потребительской кооперации Минсельхозпрода Дагестана Агабала Агаханов, идет "с опережением графиков, предусмотренных бизнес-планами".

"Так, реализация проектов СПоК "Сулакский" по строительству фруктоовощехранилища мощностью до 1020 т единовременного хранения и СПоК "Дерия" по организации убойного пункта и глубокой переработки мяса птицы мощностью до 20 т в смену находится на стадии завершения, их ввод в эксплуатацию предусматривается в конце текущего месяца", - сообщается на сайте.

По данным ведомства, ввод в эксплуатацию мощностей по переработке сельхозпродукции, предусмотренных инвестпроектами СПоК "Народный", СПоК "Эндирей" и СПоК "Агроиндустрия" намечается до конца текущего года.

В министерстве подчеркнули, что благодаря реализации проектов в республике появится 50 дополнительных рабочих мест и это также будет способствовать развитию малого и среднего бизнеса. Кроме того, реализация проектов СПоК "Агроиндустрия" и СПоК "Дерия" позволит увеличить экспортный потенциал республики в части поставок мяса баранины и птицы.