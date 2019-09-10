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Северный Кавказ

В Дагестане началась реконструкция здания будущего завода по переработке рыбы

Там будет первичная переработка, сортировка, небольшие холодильные мощности

МОСКВА, 10 сентября. /ТАСС/. Реконструкция здания будущего завода по переработке, сортировке и хранению рыбы началась в Дагестане, сообщил ТАСС замруководителя Росрыболовства Василий Соколов.

"Сейчас уже ведутся железнодорожные работы, идет реконструкция зданий, там будет первичная переработка, сортировка, небольшие холодильные мощности", - сказал Соколов.

Он отметил, что проблемным в создании завода является нехватка территории. Также необходимо проработать вопрос упрощения проезда в рыбный порт, за который сейчас необходимо платить высокую цену.

По словам главы ведомства, власти Дагестана готовы предоставить землю для строительства предприятия по переработке рыбы в случае, если рыбаки покажут хорошие результаты по вылову рыбы осенью этого года.

В начале августа в пресс-службе администрации главы и правительства Дагестана сообщали, что в республике планируется построить завод по переработке рыбы ориентировочной мощностью около 40 млн условных банок продукции. Проект связан с планами по восстановлению в регионе промышленного рыболовства.

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