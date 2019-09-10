Немецкие компании заинтересовались пермскими площадками для развития строительного бизнеса

ПЕРМЬ, 10 сентября. /ТАСС/. Немецкие строительные компании Knauf и GP Gnter Papenburg AG рассматривают Пермский край как площадку для размещения производства и развития бизнеса. Об этом сообщается на сайте краевого кабмина.

"Управляющий партнер Knauf Gips GF Манфред Грундке во время встречи заявил о планах компании по сооружению домостроительного комбината на территории России. В качестве площадки рассматривается и Пермский край. Компания GP Gnter Papenburg AG заинтересована в сотрудничестве в сфере машиностроения и в локализации производства оборудования", - говорится в сообщении.

У компании Knauf уже есть завод в Пермском крае, он расположен в городе Кунгур, где производят строительные материалы. "Мы создали в России фирму по производству строительных материалов и заинтересованы в развитии действующего бизнеса в Прикамье. Наши технологии позволяют снизить расходы на строительство жилья. Компания готова к кооперации с региональными строительными организациями", - приводятся в сообщении слова Грундке.

По словам главы Пермского края Максима Решетникова, в регионе действуют выгодные условия для размещения производств, инвестиционных проектов. "Пермский край конкурентоспособен, с точки зрения размещения производства: низкие издержки на строительство при наличии трудовых ресурсов и вариантов площадок для размещения производства. Это географически удобная точка входа на российский рынок; кроме того, в регионе налажена система взаимодействия с крупными корпорациями, такими как "Газпром", Лукойл, "Уралкалий", которые открыты к сотрудничеству с местными предприятиями", - поясняет Решетников.

Knauf - это международная компания, один из крупнейших производителей строительных материалов и систем в мире. Основана братьями Альфонсом и Карлом Кнауфами в 1932 году в Германии. Штаб-квартира расположена в немецком городе Ипхофен (Северная Бавария). В 1993 году компания начала инвестиционную деятельность в России.

GP Gnter Papenburg AG - это многопрофильный немецкий концерн, основными направлениями которого являются дорожное, жилищное, коммерческое строительство, транспортные услуги, производство стройматериалов. Концерн был создан в 1963 как частное предприятие. Состоит из 55 дочерних компаний и операционных подразделений.