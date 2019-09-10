Треть средств, выделенных на нацпроекты в 2019 году, освоена в Кабардино-Балкарии

НАЛЬЧИК, 10 сентября. /ТАСС/. Кабардино-Балкария (КБР) освоила треть средств, выделенных на реализацию нацпроектов в 2019 году, сообщил во вторник министр экономического развития региона Борис Рахаев на заседании совета при главе КБР по содействию развитию конкуренции в республике.

"В рамках нацпроектов в Кабардино-Балкарии освоено [с начала 2019 года] 2 млрд 94,5 млн рублей из 5 млрд 671 млн рублей, что составляет порядка 37%. В рамках исполнения нацпроектов планируется заключить около 360 контрактов или договоров, на сегодняшний день заключено 304", - сказал Рахаев.

По его словам, сумма контрактов, заключенных по результатам закупок, размещенных с ограничением только для малого и среднего предпринимательства, в рамках нацпроектов с начала 2019 года по настоящее время составила 410,6 млн рублей или около 11% совокупного годового объема. "При этом общая сумма контрактов, заключенных по результатам таких закупок за этот же период, составила более 1,9 млрд рублей или 26,6% совокупного годового объема закупок", - уточнил министр.

По результатам проведенных закупок в рамках нацпроектов ни одна из них не была отменена по предписанию контрольного органа. "Однако были внесены изменения по решению управления Федеральной антимонопольной службы по КБР в результате рассмотрения жалоб в четырех закупках муниципального уровня и пяти закупках, осуществляемых заказчиками республиканского уровня", - уточнил Рахаев, отметив, что далее работа с ФАС будет строиться в направлении минимизации этих нарушений.

Во исполнение майского указа президента РФ ранее были утверждены паспорта нацпроектов в сферах демографии, культуры, здравоохранения, образования, жилья и городской среды, экологии, дорог, производительности труда и поддержки занятости, науки, цифровой экономики, малого и среднего бизнеса, международной кооперации и экспорта. Их планируется реализовать до 2024 года. КБР участвует в 51 из 67 федеральных проектов, составляющих нацпроекты.