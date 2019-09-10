Полмиллиона туристов посетили Россию в первой половине 2019 года с медицинскими целями

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 10 сентября. /ТАСС/. Более полумиллиона иностранцев - 530 тыс. человек - посетили Россию в целях медицинского туризма за первое полугодие 2019 года, что на 230 тыс. (1,7 раза) больше, чем за весь прошлый год. Об этом сообщила глава Ростуризма Зарина Догузова, выступая на открытии 23-ей сессии Генеральной ассамблеи Всемирной туристской организации (UNWTO).

"Что касается России, то мы определяем для себя это направление как перспективное и уже в последние годы наблюдаем позитивную динамику: в 2016 году - 35 тыс. иностранных пациентов. В 2017 году - уже 120 тыс., в 2018 году - 300 тыс., и за первое полугодие этого года - цифра выросла до 530 тыс. пациентов", - сказала она.

На лечение в Россию едут в основном граждане из стран СНГ, отметила Догузова. Также за последний год, по ее словам, вдвое возросло число медицинских туристов из Китая. Спрос на российскую медицину наблюдается также среди граждан Дании, Швеции, Финляндии, Германии и Израиля. Приезжают пациенты даже из Японии, Вьетнама.

При этом в целом в мире рынок медицинского туризма продолжает расти, сообщила она. "Согласно индексу Медицинского туризма (MTI), а также отчетам исследовательской корпорации Оxford Economics и Visa, в ближайшие 10 лет рынок медицинского туризма будет расти на 25% в год и составит по меньшей мере $1 трлн к 2025 году", - сказала Догузова, добавив, что, по еще более оптимистичному прогнозу, оборот в сфере медицинского туризма к 2025 году может достичь более $3 трлн.

Драйвер развития национальной системы здравоохранения

Заместитель министра здравоохранения РФ Олег Салагай, выступая на форуме по теме "Лечебно-оздоровительный туризм" в рамках сессии, так же отметил, что Россия сегодня является одним из важных участников международного рынка медицинских услуг. Значительный рост числа иностранных граждан, которые приезжают за медпомощью в РФ, с одной стороны обусловлен увеличивающимися возможностями и развитием новых технологий, а с другой стороны, "такой прогресс дает очень многое с точки зрения развития самой системы здравоохранения [в стране]", считает он. В частности, по его мнению, это касается трансфера новых технологий и повышения качества подготовки специалистов.

Замминистра подчеркнул, что медицинский туризм выгоден для стран, которые его развивают, не только с экономической точки зрения, но и в плане развития специализированных компетенций. "Все те компетенции, которые появляются в стране с развитием медицинского туризма, вне всякого сомнения остаются и затем служат на пользу гражданам РФ, равно как и гражданам любой другой страны, которые получают помощь на территории России", - сказал он.

Одной из особенностей российского рынка медицинского туризма он назвал возможности с точки зрения санаторно-курортного лечения, использования природных и климатических факторов для улучшения состояния здоровья. По приведенным им данным, в России функционируют более 1,7 тыс. медицинских организаций, которые оказывают помощь по профилю санаторно-курортного дела, прежде всего - это знаменитые здравницы на юге страны.

О сессии

Санкт-Петербург впервые стал площадкой проведения сессии Генеральной ассамблеи Всемирной туристской организации, в которой принимают участие представители около 150 стран. В рамках деловой программы форума, которая продлится с 10 по 13 сентября, они обсудят важнейшие тенденции в развитии мирового туризма. Организаторами мероприятия выступают фонд "Росконгресс", правительство Санкт-Петербурга совместно с Федеральным агентством по туризму.