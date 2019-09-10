Власти Дагестана с начала года закрыли более 30 нелегальных карьеров по добыче песка

МАХАЧКАЛА, 10 сентября. /ТАСС/. Власти Дагестана в 2019 году закрыли 34 карьера на территории республики, которые вели незаконную добычу песка и гравия, сообщил ТАСС министр природных ресурсов и экологии Дагестана Набиюла Карачаев.

"Закрыли 34 [карьера] в этом году, аннулировали лицензию. Мы сейчас все карьеры выводим из тени. Мы убедили предпринимателей показывать свои рабочие места, платить налоги. Кроме этого, мы параллельно проводим на каждом карьере замеры, и он от нас скрыть ничего не может", - сказал Карачаев.

По его словам, в настоящее время на территории Дагестана существует около 240 карьеров по добыче песка и гравия. "Где-то 160-170 работает, остальные готовят свои документы", - уточнил министр.

Он также отметил, что власти республики начали жестко контролировать и привлекать к ответственности строительные организации, которые приобретают стройматериалы у нелегальных добывающих предприятий. "Все строительные организации, которые строят дороги и другие объекты, по одному запросу должны показать, где они взяли песок. Если взяли у нелегалов, значит они будут за это отвечать", - добавил собеседник агентства.