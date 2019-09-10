Второе предприятие по переработке батареек появится в России

МОСКВА, 10 сентября. /ТАСС/. Ярославская компания "Национальная экологическая компания" (НЭК) планирует 24 сентября запустить линию по переработке батареек. Это будет второе подобное предприятие в РФ, ранее все батарейки отправлялись на утилизацию в Челябинск, сообщила во вторник пресс-служба Минпромторга.

"Линия по переработке батареек в Ярославле мощностью 1 тыс. т в год, станет вторым в России предприятием, на котором осуществляется глубокая переработка батареек. Открытие завода состоится меньше чем через месяц - 24 сентября. Отметим, что 80% оборудования, установленного на линии завода НЭК, является российским", - говорится в сообщении.

Сейчас все батарейки, которые цивилизованно собираются через программы Duracell, LeroyMerlin, "ВкусВилл", М-видео и Ikea, отправляются на завод "Мегаполисресурс" в Челябинске. После запуска второго предприятия в Ярославле возможности по утилизации батареек в РФ составят 6 тыс. т в год, по данным Минпромторга. Это закроет потребность в мощностях только на четверть, заявили в ведомстве.

"В процессе развития системы раздельного сбора батареек в рамках совместного проекта Минпромторга России и Duracell появился спрос, в связи с которым потребовались дополнительные мощности по переработке", - пояснили в министерстве.

Так, сейчас в рамках совместной программы Duracell и Минпромторга в гимермаркетах РФ установлены 1,5 тыс. емкостей для сбора использованных батареек. "Ожидается, что к концу 2019 года число контейнеров составит уже около 3 тыс. Планируемый рост объема переработки в рамках этого проекта должен стать пятикратным и увеличится с 500 т в 2018 году до 2,5 тыс. т в 2019. <…> Проект в том числе позволяет исполнять указ президента России о национальных целях и приоритетах, который ставит безопасное обращение с отходами I и II классов опасности в качестве одного из важнейших [приоритетов] для страны", - резюмируется в сообщении.