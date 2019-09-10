Орешкин: Россия готова инвестировать в инфраструктуру, создаваемую под СПГ

БАНГКОК, 10 сентября. /ТАСС/. Россия готова инвестировать средства в инфраструктуру, которая создается для принятия сжиженного природного газа (СПГ). Об этом по итогам встречи министров экономического блока Россия - АСЕАН и совещания министров экономических блоков стран - членов Восточно-Азиатского саммита (ВАС) сообщил журналистам министр экономического развития РФ Максим Орешкин.

"Экспорт СПГ к 2024 г. должен увеличиться в три раза, и поэтому здесь мы обсуждаем с нашими партнерами не только вопрос простой поставки, - напомнил он. - Россия готова инвестировать в инфраструктуру, принимающую СПГ". "У нас есть ряд таких проектов, мы это обсуждаем с партнерами сейчас. В такие терминалы Россия готова инвестировать, а затем поставлять СПГ", - добавил он.

Орешкин отметил, что объем экспорта СПГ из РФ к 2024 г. "достигнет порядка 45 млн т". "Это общий экспорт из России, не только в страны Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН)", - подчеркнул министр.

"Особенностью рынка СПГ является то, что он очень гибкий и направление можно менять. Если трубопроводный транспорт - это фиксированные производитель и потребитель, трубу не перенесешь никуда, то танкеры можно посылать куда угодно. Если есть постоянный партнер и маршруты, то это снижает издержки и делает предсказуемой всю ситуацию. Поэтому работа над тем, чтобы эта база была предсказуема, есть, это вопрос долгосрочного сотрудничества", - добавил Орешкин.