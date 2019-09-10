Нарушений антимонопольного законодательства стало меньше в КБР за год

НАЛЬЧИК, 10 сентября. /ТАСС/. Количество нарушений антимонопольного законодательства снизилось в Кабардино-Балкарии (КБР) за год, сообщил во вторник заместитель руководителя Федеральной антимонопольной службы Алексей Доценко на заседании совета при главе КБР по содействию развитию конкуренции.

"Не каждому региону удается добиваться таких показателей за год. В республике снизилось количество нарушений антимонопольного законодательства, растет число закупок у субъектов малого и среднего предпринимательства. Это очень важно, потому что позволяет расти и развиваться малому и среднему бизнесу", - сказал Доценко.

Начальник правового управления ФАС Артем Молчанов сообщил, что также снизилось количество таких нарушений со стороны органов власти "Сегодня есть снижение нарушений со стороны органов местного самоуправления, в целом, может, 5% и немного, но общее количество нарушений небольшое", - отметил он.

На совещании особое внимание было уделено актуализации мероприятий утвержденной дорожной карты по развитию конкуренции в КБР, которую нужно представить ФАС к 1 октября 2019 года. "Перед органами государственной власти всех уровней сейчас стоят важнейшие задачи, обозначенные в майском указе президента России, направленные на правовое, научно-технологическое и социально-экономическое развитие страны. Без обеспечения эффективной конкуренции добиться этих целей в полной мере не получится. Конкурентная среда - это двигатель экономики, основа для развития предпринимательства, социальной сферы, и мы должны сделать все для того, чтобы эту основу создать и поддерживать", - отметил врио главы КБР Казбек Коков.

Он обратил внимание на необходимость внедрения в республике нового стандарта развития конкуренции, принятого весной 2019 года. Также отмечено, что КБР в числе первых субъектов РФ разработала и утвердила дорожную карту по содействию развитию конкуренции на период до 2022 года, в которую включены 33 товарных рынка: сельскохозяйственная отрасль, в частности племенное животноводство, семеноводство, строительство жилья, услуги дошкольного образования, детского отдыха и оздоровления, грузовые и пассажирские перевозки.