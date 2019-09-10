Нацбанк Молдавии опроверг сообщения о блокировании счетов предприятий Приднестровья

КИШИНЕВ, 10 сентября. /ТАСС/. Национальный банк Молдавии опроверг заявления властей непризнанного Приднестровья о массовом закрытии счетов его предприятий в молдавских коммерческих банках.

"Лицензированные в Молдавии банки разработали инструменты контроля, и в процессе их внедрения, чтобы выявить возможные риски, им пришлось принять меры в отношении экономических агентов, которые не соответствовали новым требованиям, в том числе некоторым предприятиям из приднестровского региона. Речь идет о четырех случаях. Всего же в банках Кишинева есть счета у 420 экономических агентов Приднестровья", - говорится в сообщении, которое распространила во вторник пресс-служба регулятора.

Ведомство напомнило, что эти инструменты контроля были введены после того, как в прошлом году в Молдавии вступил в силу закон о борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма.

В конце прошлой недели глава МИД Приднестровья Виталий Игнатьев обвинил власти Молдавии в блокировании международных финансовых операций приднестровских предприятий, некоторым из которых закрыли счета в молдавских коммерческих банках. По его словам, тем самым молдавская сторона разрушает механизм, который сформировала Европейская комиссия для участия приднестровских предприятий во внешнеэкономической деятельности. Он сообщил, что планирует обсудить эту проблему с вице-премьером Молдавии Василием Шовой.