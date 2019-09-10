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Медведев и Ли Кэцян по итогам переговоров в Петербурге примут Совместное коммюнике

Планируется также подписание межправительственных, межведомственных и корпоративных документов

МОСКВА, 10 сентября. /ТАСС/. Председатель правительства РФ Дмитрий Медведева и премьер Государственного совета Китайской Народной Республики Ли Кэцян 17 сентября в Санкт-Петербурге обсудят перспективные направления укрепления торгово-экономического сотрудничества между Россией и Китаем. Об этом сообщает пресс-служба российского кабмина.

Премьеры "проведут 24-ю регулярную встречу глав правительств, нацеленную на дальнейшее развитие всего комплекса российско-китайских отношений всеобъемлющего партнерства и стратегического взаимодействия в новую эпоху", отмечается в сообщении. В ходе встречи будут рассмотрены основные вопросы и перспективные направления укрепления двустороннего торгово-экономического сотрудничества.

"Договоренности по итогам встречи будут отражены в Совместном коммюнике. Также по итогам переговоров планируется подписание межправительственных, межведомственных и корпоративных документов, касающихся углубления экономического взаимодействия в различных сферах", - сообщили в пресс-службе правительства.

Ли Кэцян будет находиться в России 16-18 сентября по приглашению Медведева.

Теги
Медведев, Дмитрий АнатольевичРоссияКитайЛи Кэцян
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