Делегация Росимущества обсудила в Сеуле перспективы сотрудничества с Южной Кореей

СЕУЛ, 10 сентября. /Корр. ТАСС Станислав Варивода/. Перспективы сотрудничества ведомств Российской Федерации и Республики Корея в сфере имущественных отношений обсудила в Сеуле делегация Федерального агентства по управлению государственным имуществом (Росимущество) во главе с его руководителем Вадимом Яковенко. Об этом сообщил во вторник в беседе с корреспондентом ТАСС заместитель главы Росимущества Алексей Павлов.

"Состоялась интересная встреча с руководителем Бюро по вопросам политики в отношении государственных учреждений Министерства планирования и финансов Республики Корея Кан Сын Чжуном. Мы обменялись опытом, посмотрели, как управляются государственные компании в Корее", - отметил он.

"Было интересно услышать о том, что в Корее в настоящее время не стоит задача по приватизации государственных компаний, наоборот, государственный сектор расширяется. Также госкомпании управляются на принципе свободы и ответственности; нет директивных указаний представителям интересов государства в совете директоров. Корея делегирует достаточно много полномочий менеджменту и контролирует их через соответствующие показатели", - рассказал Павлов.

Павлов сообщил, что на встрече в Сеуле делегации обсудили принципы и механизмы корпоративного управления, применяемые в Республике Корея и Российской Федерации, а также вопросы повышения эффективности управления государственными предприятиями.

По итогам встречи участники выразили обоюдное стремление к дальнейшему сотрудничеству и отметили, что обмен опытом в различных сферах экономики, в которой роль государственных предприятий играет важное стратегическое и экономическое значение, был бы полезен для обеих стран.