Эксперт: более 50% сырья для российской фармотрасли покупают за рубежом

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 10 сентября. /ТАСС/. Большую часть сырья для фармацевтической отрасли России приобретают за рубежом, наладить собственное производство могли бы помочь льготные программы для предприятий. Такое мнение во вторник выразил ТАСС вице-президент РАН, председатель Уральского отделения РАН академик Валерий Чарушин в кулуарах XXI Менделеевского съезда.

"У нас сейчас сильная зависимость по субстанциям, хотя в области фармпромышленности за последние годы отмечается прогресс, растет российский рынок, все больше лекарств выпускается на территории России, можно говорить что мы сами себя обеспечиваем, но субстанции привлекаются, покупаются в Китае и Индии. По моим личным ощущениям примерно 70% субстанций, больше половины точно, особенно высокотехнологичных, закупаются за рубежом", - сказал собеседник агентства.

Чарушин добавил, что "СССР полностью обеспечивал себя антибиотиками", сейчас в России такого нет. По его словам, аналогичные процессы происходят и в Европе. "Нет ни одного фторхинолона, который бы производился в России. Он производится в готовой форме, но все субстанции закупные", - сказал он.

По мнению академика, баланс нужно менять в пользу независимости России. Чарушин считает, что в стране для этого есть специалисты, но нужны инвестиции. "Средства могут быть получены только от крупной фармкомпании, которая уже имеет серьезные продажи и может себе позволить заглянуть в будущее, создать портфель разработок. Государство не может финансировать клинические испытания, потому что это большие риски. А предприятие, которое получит от этого в дальнейшем прибыль, оно и должно - как и во всем мире происходит", - отметил он.

Государство могло бы создать для таких предприятий преференции и льготы, чтобы решить проблему производства собственного сырья, считает вице-президент РАН. "Программа "Фарма-2030", она как раз сейчас разрабатывается, и мы надеемся, что в рамках этой программы будут созданы определенные льготы для разработчиков или предприятий, которые вкладывают средства", - пояснил он.

XXI Менделеевский съезд по общей и прикладной химии проходит с 9 по 13 сентября в Санкт-Петербурге. Он является одним из ключевых событий Международного года Периодической системы химических элементов, которым Генеральная ассамблея ООН объявила 2019 год. Съезд приурочен к 150-летию с открытия Периодического закона химических элементов Дмитрием Менделеевым. Под эгидой ЮНЕСКО Международный год Периодической системы химических элементов проходит в России, Франции, Германии, Испании, США, Японии и сопровождается проведением научных конференций, тематических выставок, конкурсов молодых ученых и других мероприятий.