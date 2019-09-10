Китай может начать закупать сельхозпродукцию США в обмен на уступки в переговорах

ТАСС, 10 сентября. Китай может увеличить объемы закупок американской сельхозпродукции с целью добиться более выгодных условий в торговых переговорах с США. Об этом во вторник сообщает газета South China Morning Post.

По данным ее источника, стороны находятся в процессе согласования повестки, пункты которой обсудят вице-премьер Госсовета КНР Лю Хэ, министр финансов США Стивен Мнучин и представитель Соединенных Штатов на торговых переговорах Роберт Лайтхайзер в октябре. Отмечается, что в ходе предыдущих консультаций китайская сторона высказала намерение закупать американскую сельхозпродукцию в обмен на отсрочку введения новых тарифов и смягчение запрета на закупку оборудования корпорации Huawei.

По версии источника газеты, Китай также может рассматривать вариант с предоставлением дополнительных уступок в виде расширения доступа к своему рынку, усиления защиты интеллектуальной собственности и снижения производственных мощностей. В публикации подчеркивается, что Китай навряд ли пойдет на компромисс по вопросу субсидий, промышленной политики и реформы госпредприятий.

Министерство коммерции Китая 5 сентября объявило, что следующий, 13-й по счету, раунд торгово-экономических переговоров между США и КНР пройдет в начале октября в Вашингтоне. Соответствующие договоренности были достигнуты в ходе состоявшегося в тот же день утром телефонного разговора Лю Хэ, Мнучина и Лайтхайзера. Китай и США на протяжении нескольких месяцев вели переговоры об урегулировании торговых споров. Последний раунд прошел в Шанхае 30-31 июля.