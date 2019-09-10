АКРА впервые присвоило суверенный рейтинг. Наивысший получила Швейцария

МОСКВА, 10 сентября. /ТАСС/. Аналитическое кредитное рейтинговое агентство (АКРА) впервые присвоило суверенный рейтинг государству. Швейцария получила долгосрочный кредитный рейтинг на уровне ААА (максимальный уровень кредитоспособности) со стабильным прогнозом в иностранной и национальной валютах, говорится в сообщении пресс-службы АКРА.

В АКРА отметили, что "стабильный" прогноз предполагает вероятность того, что рейтинг останется неизменным на горизонте 12-18 месяцев. Краткосрочный кредитный рейтинг Швейцарии в иностранной и национальной валюте оценен на уровне S1+.

"Суверенный кредитный рейтинг Швейцарии на уровне AAA обусловлен развитой, диверсифицированной и конкурентоспособной структурой экономики, умеренным уровнем государственного долга и устойчивой внешней позицией. Риски, связанные с перегретым рынком недвижимости, по мнению АКРА, балансируются как высоким уровнем накопленных домохозяйствами финансовых активов, так и высокими показателями их качества и достаточности капитала швейцарских банков", - говорится в сообщении.

Также в АКРА отметили, что в 2018 году экономика Швейцарии, которая входит в десятку самых богатых стран мира по уровню ВВП на душу населения, выросла на 2,5%, что стало максимальным ростом с 2010 года.

Агентство ожидает замедления роста экономики страны в 2019 году до 1,1% в связи с ослаблением оборотов мировой торговли, тогда как в 2020 году темпы прироста восстановятся до 1,6% из-за увеличения потребления со стороны частного сектора.

Суверенный кредитный рейтинг является незапрошенным. Страна не принимала участия в процессе присвоения кредитного рейтинга.

В августе АКРА объявило о разработке методологии для присвоения суверенных рейтингов странам. По сообщениям СМИ, агентство планирует до конца сентября объявить о присвоении рейтинга России.