Россия и АСЕАН. Стороны определили ключевые направления сотрудничества

БАНГКОК, 10 сентября. /ТАСС/. Россия и представители стран Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН) обсудили пять ключевых направлений сотрудничества, среди которых сельское хозяйство, энергетика, инфраструктура, цифровые технологии и финансовая сфера.

Об этом во вторник по итогам встречи министров экономического блока Россия - АСЕАН и совещания министров экономических блоков стран - членов Восточно-Азиатского саммита (ВАС) сообщил российским журналистам министр экономического развития РФ Максим Орешкин.

По его словам, обсуждались ключевые направления, "где есть компетенция у России, которая может быть полезна странам АСЕАН".

Пять направлений

Касаясь вопросов сотрудничества в АПК, Орешкин отметил: "Наши сельскохозяйственные производства - в России и в странах АСЕАН - отличаются кардинальным образом: разный климат, разные продукты. Поэтому здесь то, что мы делаем, очень комплиментарно относительно тому, что коллеги производят, торговля по этим направлениям приносит плюсы обеим сторонам".

Говоря о поставках российских удобрений на рынки стран АСЕАН, Орешкин подчеркнул, что "сейчас только российские удобрения в мире могут получить статус наиболее высокоэкологичных, не содержащих кадмий". "Поэтому, так как есть движение, в том числе стран АСЕАН, в сторону большей экологичности продукции, использование российских удобрений здесь выгодно отличается", - добавил он.

Тема энергетики также поднималась во время встреч. "Очевидно, речь идет и о традиционной нефти, нефтепродуктах, нефтепереработке, и готовности России быть надежным поставщиком в этой сфере, - подчеркнул Орешкин. - Это и атомная энергетика, причем полный спектр взаимодействия, от научного сотрудничества до строительства ядерных реакторов. И возобновляемая энергетика, те же солнечные панели, где мы тоже достигли очень неплохих результатов".

"Третье крупное направление - это инфраструктура. Мы говорим обо всех видах строительства - железные и автомобильные дороги, а также другие направления инфраструктуры. Здесь мы стараемся выстраивать схемы работы с участием локальных партнеров, у нас нет цели, например, полностью привозить свою рабочую силу, как делают наши китайские партнеры, реализуя инфраструктурные проекты. Мы говорим о большем вовлечении локальных партнеров, большей локализации, и совместной реализации таких инфраструктурных проектов, это тоже находит отклик у наших партнеров", - рассказал Орешкин.

Глава Минэкономразвития особо отметил направление, связанное с цифровыми технологиями и решениями в этой области. "Причем это касается решений по транспорту - мы говорим о системе "Платон" с "Глонассом", которые позволяют отслеживать передвижение грузов, контейнеров, и других технологических решений, вплоть до инструментов электронного правительства, - рассказал он. - Сюда же можно отнести и технологии "умного города", которые развиваются в России, поэтому здесь очень много сфер, в которых мы могли бы взаимодействовать с нашими партнерами".

Пятое направление связано с финансовой сферой, отметил министр. "Россия за последние пять лет в значительной степени обеспечила независимость своей финансовой системы, создала ряд инструментов, которые могут быть интересны странам Юго-Восточной Азии. Например, созданная Россией система межбанковских платежей, аналог SWIFT, может, с одной стороны, повысить устойчивость и независимость финансовых систем стран АСЕАН, а с другой - способствовать увеличению использования национальных валют в двусторонней торговле", - считает он.

Разные приоритеты стран

"Что касается общей встречи и двусторонних, то мы во многом обсуждали с каждой из стран вот эти пять направлений - где-то одни приоритеты, где-то другие, из-за разницы в продвинутости тех или иных проектов, но мы концентрировались на этих пяти вещах, как на том базовом предложении, которое Россия может сделать для стран АСЕАН", - пояснил Орешкин.

Министр отметил, что также обсуждались вопросы о создании зон свободной торговли. "У нас есть уже договор, подписанный с Вьетнамом в 2016 году. Планируется в ближайшее время подписание договора о ЗСТ с Сингапуром", - напомнил он.

"Мы работаем по ряду соглашений по услугам и инвестициям с тем же Сингапуром, с Южной Кореей, рядом других стран. Что важно, это то, что движение в сторону ЗСТ - это некий фундамент, который обеспечивает взаимодействие по всем направлениям. У нас сейчас идут консультации по заключению соглашения о зоне свободной торговли между Евразийским экономическим союзом (ЕАЭС) и АСЕАН. Это такая перспективная история, которая требует глубокой проработки", - сказал он.

Итоги совещаний

По словам Орешкина, "состоялся целый ряд встреч, в том числе с представителями Мьянмы, Камбоджи, Индонезии". "В целом визит, как мне кажется, прошел очень позитивно. Действительно, это такая уникальная возможность встретиться с большим количеством стран из региона, учитывая его географическую не близость к России. На таких мероприятиях возможно еще раз сверить часы, посмотреть, как движемся по тем или иным проектам", - отметил глава Минэкономразвития.

Вместе с тем министр уверен, что Россия и АСЕАН обладают нераскрытым потенциалом для сотрудничества. "Да, у нас [с организацией] неплохо растет товарооборот, но, в сравнении с тем рынком, который есть, с теми возможностями, которые есть на рынке АСЕАН, мы, конечно, совместно с коллегами недорабатываем, - считает он. - Этот вопрос и был главным: что нужно сделать для того, чтобы раскрыть этот потенциал".