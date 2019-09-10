{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Apple представила новую модель iPad

Планшет получил 10,2-дюймовый экран Retina и процессор A10 Fusion
Описание
© AP Photo/Tony Avelar

НЬЮ-ЙОРК, 10 сентября. /ТАСС/. Apple представила во вторник на презентации в Купертино (штат Калифорния) новую модель планшетного компьютера iPad. Трансляция идет на сайте компании.

iPad седьмого поколения получил 10,2-дюймовый экран Retina и процессор A10 Fusion. Устройство оснащено датчиком, распознающим отпечатки пальцев.

На эту тему
Что известно об iPhone 11 перед презентацией?

Для нового планшета доступна небольшая съемная клавиатура. Кроме того, с устройством можно работать с помощью стилуса Apple Pencil, который позволяет рисовать и писать на экране планшета, как в обычном блокноте.

Как сообщили на пресс-конференции, новинка уже доступна для заказа, доставлять планшеты начнут в конце сентября. В США стоимость устройства составляет $329.

На мероприятии также было объявлено, что новый сервис Apple TV+ будет доступен с 1 ноября.

Теги
США
АКРА впервые присвоило суверенный рейтинг. Наивысший получила Швейцария
По данным СМИ, агентство планирует до конца сентября объявить о присвоении рейтинга России
Читать полностью