Apple представила новую модель iPad

НЬЮ-ЙОРК, 10 сентября. /ТАСС/. Apple представила во вторник на презентации в Купертино (штат Калифорния) новую модель планшетного компьютера iPad. Трансляция идет на сайте компании.
New 7th Gen iPad— Safwan AhmedMia (@SuperSaf) September 10, 2019
-10.2 inch Retina Display
-A10 Fusion Chip
-Smart Connector
-iPadOS
-Apple Pencil Support
-Touch ID
-Made with 100% Recycled Aluminium
-From $329
-Shipping end of he month#AppleEvent pic.twitter.com/YYdTRGTFNs
iPad седьмого поколения получил 10,2-дюймовый экран Retina и процессор A10 Fusion. Устройство оснащено датчиком, распознающим отпечатки пальцев.
Для нового планшета доступна небольшая съемная клавиатура. Кроме того, с устройством можно работать с помощью стилуса Apple Pencil, который позволяет рисовать и писать на экране планшета, как в обычном блокноте.
Как сообщили на пресс-конференции, новинка уже доступна для заказа, доставлять планшеты начнут в конце сентября. В США стоимость устройства составляет $329.
На мероприятии также было объявлено, что новый сервис Apple TV+ будет доступен с 1 ноября.