Мантуров: сбор на утилизацию даже при росте ставок в стоимости авто составит 1,5-2%

МОСКВА, 10 сентября. /ТАСС/. Утилизационный сбор даже при увеличении ставок более, чем на 120%, в стоимости автомобилей останется в пределах 1,5-2%. Об этом журналистам сообщил во вторник глава Минпромторга РФ Денис Мантуров.

"Утилизационный сбор - мера, направленная в первую очередь на обеспечение экологической безопасности транспорта и снижение вредного воздействия на окружающую среду от утилизации транспортных средств. Его планирующаяся индексация обусловлена уровнем промышленной инфляции и курсовыми изменениями рубля. Несмотря на то, что предлагаемое увеличение ставок утилизационного сбора в некоторых случаях превышает 120%, в стоимости автомобилей его доля останется в пределах 1,5-2%", - сказал Мантуров.