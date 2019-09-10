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Apple представила iPhone 11

Его цена, в зависимости от встроенной памяти, начинается с $699
iPhone 11 AP Photo/Tony Avelar
Описание
iPhone 11
© AP Photo/Tony Avelar

НЬЮ-ЙОРК, 10 сентября. /ТАСС/. Американская компания Apple представила во вторник новую модель смартфона iPhone с двумя камерами на задней панели. Трансляция презентации, проходящей в конференц-зале Стива Джобса на территории кампуса Apple Park в Купертино (штат Калифорния) ведется на официальном сайте компании.

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Новым гаджетом в линейке компании стал бюджетный смартфон, который получил название iPhone 11 без каких-либо дополнительных обозначений. Он оснащен LCD-экраном, диагональ которого составила 6,1 дюйма. Эта модель получила двойную камеру на задней панели со сверхширокоугольным объективом.

Устройство оснащено новым процессором A13 Bionic, который, как уверяют в Apple, "является самым быстрым для смартфонов".

Поклонники смогут выбрать этот гаджет в корпусе шести различных цветов, в том числе светло-зеленом, фиолетовом, красном и белом. Цена в зависимости от встроенной памяти начинается с $699 (почти 46 тыс. руб.). Компания не уточнила, когда будут открыты предварительные заказы на iPhone 11 и когда они появятся в продаже.

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