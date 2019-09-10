Глава Минэнерго РФ и новый саудовский министр энергетики провели встречу в Джидде

МОСКВА, 10 сентября. /ТАСС/. Новый министр энергетики Саудовской Аравии, сын монарха принц Абдель Азиз бен Сальман встретился с Джидде с министром энергетики России Александром Новаком. Об этом сообщает Минэнерго России.

9 сентября саудовский министр говорил, что планирует обсудить с Новаком сотрудничество двух стран.

"Мы высоко ценим сложившийся диалог между Россией и Саудовской Аравией и считаем, что нужно продолжать взаимодействие, мы нацелены на развитие двустороннего сотрудничества, нами уже была проведена большая работа", - сказал российский министр.

Новак также поздравил с назначением нового министра энергетики королевства. "Знаю вас как профессионального энергичного человека и уверен, что Вы сделаете многое и для Королевства, и для наших отношений", - отметил он.

Россия и Саудовская Аравия - крупнейшие по объемам добычи участники соглашения ОПЕК+ по сокращению добычи нефти.

8 сентября стало известно, что король Саудовской Аравии Сальман бен Абдель Азиз Аль Сауд назначил нового министра энергетики страны. Королевским указом возглавлявший министерство Халед бен Абдель Азиз аль-Фалех был освобожден от занимаемой должности. Его сменил сын монарха принц Абдель Азиз бен Сальман. С 2005 по 2017 гг. он находился в статусе помощника министра нефти.