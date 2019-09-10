Каталоги с продукцией местных производителей создадут для проведения госзакупок на Кубани

КРАСНОДАР, 10 сентября. /ТАСС/. Власти Краснодарского края завершают создание каталога с продукцией местных производителей, который будет рекомендовано использовать при выборе поставщиков при выполнении госзаказов. Это позволит поддержать кубанские компании, в первую очередь - малый и средний бизнес, сообщил журналистам во вторник замгубернатора Игорь Галась.

"Мы находимся уже на завершающей стадии создания каталогов как по промышленным товарам, так и по линейке пищевых продуктов, которые выпускают наши производители. Безусловно, эти каталоги будут обязательными к применению нашими заказчиками", - сказал Галась.

Он пояснил, что российское законодательство фактически обязывает власти поддерживать местных производителей - субъекты малого и среднего предпринимательства.

"В настоящее время мы реализуем проект по максимальному привлечению наших кубанских производителей к выполнению госконтрактов. Будет возможность в рамках краевой информационной системы иметь более качественный доступ к тем заказам, которые осуществляются за счет бюджета. Государственных и муниципальных заказчиков максимально будем ориентировать на взаимодействие с нашими производителями", - добавил замгубернатора.