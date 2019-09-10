В Apple назвали минимальную цену нового iPhone

МОСКВА, 10 сентября. /ТАСС/. Новая линейка смартфонов iPhone американской компании Apple - iPhone 11, iPhone 11 Pro и iPhone 11 Pro Max - поступит в продажу в России 20 сентября. Цена самого дешевого гаджета составит 59 999 рублей, сообщили в российском пресс-офисе компании.

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"Для покупателей из США, Пуэрто-Рико, с Американских Виргинских островов и более чем из 30 других стран и регионов iPhone 11 будет доступен для предзаказа с 15:00 мск в пятницу, 13 сентября, и поступит в продажу в пятницу, 20 сентября", - говорится в сообщении.

iPhone 11 будет доступен в фиолетовом, зеленом, желтом, черном, белом цветах и цвете PRODUCT (RED) с памятью 64, 128 и 256 ГБ по цене от 59990 руб. iPhone 11 Pro и iPhone 11 Pro Max будут доступны в четырех цветах: темно-зеленый, серебристый, золотой и "серый космос" с памятью 64 ГБ, 256 ГБ и 512 ГБ по цене от 89 990 руб.