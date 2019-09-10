Бюджеты Краснодара и края получили 15 млрд рублей налога от продажи акций "Магнита"

КРАСНОДАР, 10 сентября. /ТАСС/. Сумма средств, полученных бюджетами Кубани и Краснодара в качестве налога от продажи Сергеем Галицким акций ритейлера "Магнит", составила более 15 млрд рублей. Об этом журналистам сообщил замгубернатора Краснодарского края Игорь Галась.

"Налоговые и неналоговые доходы консолидированного бюджета края [за восемь месяцев 2019 года] составили 214 млрд рублей с ростом на 21% [по сравнению с аналогичным периодом прошлого года] - на 38 млрд рублей. В этом объеме находится и тот разовый платеж, который произвел гражданин города Краснодара Галицкий Сергей Николаевич. <…> Это 15,1 млрд рублей", - сказал Галась.

По его словам, бюджет Краснодара, согласно правилам распределения налоговых поступлений, получил 3,3 млрд рублей, краевой - 11,8 млрд.

Галась отметил, что руководство региона регулярно встречается с Галицким, который высказывает предложения по благоустройству города. "Мы прислушиваемся к тем пожеланиям, которые он высказывает. Он хочет видеть город более благоустроенным, с современной транспортной инфраструктурой и комфортной набережной", - сказал вице-губернатор.

В конце 2018 года Галась сообщал ТАСС, что средства, которые бюджет Краснодарского края получит в качестве налога от продажи акций "Магнита", будут направлены на развитие краевого центра и его агломерации.

В феврале 2018 года владелец и основатель сети "Магнит" Галицкий продал ВТБ 29,1% акций сети за 138 млрд рублей. Сделка облагается НДФЛ, налоговые поступления делят между собой региональный и муниципальный бюджеты. Штаб-квартира компании находится в Краснодарском крае, где прописан Галицкий, в регионе останется весь НДФЛ. "Магнит" является вторым по размеру выручки игроком российской продуктовой розницы (продажи свыше 1 трлн руб. в год) и первым по числу магазинов (около 16 тыс.).