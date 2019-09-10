Специально созданная дирекция займется особо крупными муниципальными заказами на Кубани

КРАСНОДАР, 10 сентября. /ТАСС/. Созданная недавно в Краснодарском крае дирекция государственных закупок будет курировать подготовку и проведение всех госзакупок, а также особенно важных и крупных закупок для нужд муниципалитетов, сообщил во вторник журналистам замгубернатора Краснодарского края Игорь Галась.

"Последний год у нас активно развивается проект по модернизации контрактной системы. А мы ее серьезно модернизируем, чтобы исключить значительное количество ошибок, которые наши контрактные управляющие, заказчики (это все наши учреждения государственные и муниципальные) осуществляют. В крае начало работать специализированное государственное учреждение", - сказал Галась.

Он уточнил, что в регионе создана дирекция государственных закупок. Через дирекцию будут осуществляться все конкурсные процедуры для государственных нужд, а также особенно сложные и важные закупки для муниципалитетов - прежде всего те, которые осуществляются за счет субсидий из краевого бюджета.

"Мы столкнулись с ситуацией, особенно это касается проведения ремонтов и строительства, когда в муниципальных образованиях не было профессионально подготовленных людей, которые могли качественно в срок провести закупки, отобрать компетентного подрядчика. Зачастую определенные срывы в сроках выполнения тех или иных работ были связаны именно с этим - некачественным отбором исполнителей контрактов. А они могли участвовать, в том числе, в силу некачественной подготовки конкурсной документации", - добавил Галась.