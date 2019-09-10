Урожай винограда на юге Дагестана планируется за пять лет увеличить вдвое

ДЕРБЕНТ /Республика Дагестан/, 10 сентября. /ТАСС/. Площадь виноградников в Дербентском районе Дагестана может быть увеличена в ближайшие пять лет до 12 тыс. га, что даст возможность получать урожай до 120 тыс. тонн ежегодно против нынешних 55-60 тыс. тонн, сообщил ТАСС начальник управления агропромышленного комплекса Дербентского района Юсиф Герейханов.

"У нас есть возможность для расширения площадей под виноградники, почвы подходящие - можем еще посадить виноград на 3 тыс. га. С обновлением старых виноградников общие площади в районе увеличатся до 12 тыс. га, тогда через три-пять лет урожай можно довести до 110-120 тыс. тонн", - сказал Герейханов, добавив, что в настоящее время в районе используется "50% от потенциально возможного сбора винограда".

В 2018 году урожай в Дербентском районе, специализирующимся на виноградарстве, составил 55 тыс. тонн, в 2019 году прогнозируется до 62 тыс. тонн.

По данным Минсельхоза Дагестана, в этом году в республике ожидают рекордный урожай винограда - около 180-200 тыс. тонн. По площади виноградников Дагестан занимаем второе место в России, уступая только Краснодарскому краю. В этом году планируется заложить 900 га молодых виноградников в 12 муниципальных районах.