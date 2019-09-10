Счетная палата заявила о "недостаточной надежности" прогнозов Минэкономразвития

МОСКВА, 11 сентября. /ТАСС/. Счетная палата заявила о "недостаточной степени надежности" прогнозов Минэкономразвития, которые ложатся в основу формирования федерального бюджета. Такая оценка содержится в отчете Счетной палаты об исполнении федерального бюджета за 2018 год.

Минэкономразвития ежегодно представляет трехлетние прогнозы социально-экономического развития РФ в базовом и консервативном вариантах. Для расчетов федерального бюджета используется базовый сценарий.

"При разработке базового варианта прогноза, использованного в расчетах к проекту федерального закона "О федеральном бюджете на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов", были заложены излишне консервативная цена на нефть марки Urals и курс рубля. Прогноз инфляции и реальных располагаемых денежных доходов населения, напротив, был чрезмерно оптимистичным", - уточняет Счетная палата.

Ведомство также указывает, что на протяжении ряда лет из-за уточнения макропрогноза и итогов исполнения бюджета "за истекший период текущего года" приходится неоднократно вносить изменения в федеральный бюджет.

"Это свидетельствует о необходимости повышения точности прогнозирования основных макроэкономических показателей и качества прогнозирования поступлений доходов федерального бюджета", - говорится в отчете Счетной палаты.

"Расхождение динамики с прогнозными значениями за год привело к необходимости двукратной корректировки прогноза. Однако и это не обеспечило более высокую точность прогноза - по ряду макроэкономических параметров сохранились значимые отклонения. Подобные расхождения отмечаются Счетной палатой ежегодно и свидетельствуют о недостаточной степени надежности разрабатываемых прогнозов", - заключает ведомство.

В 2018 году Минэкономразвития дважды уточняло свой макропрогноз. В этом году министерство также дважды пересмотрело показатели.