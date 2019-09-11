Премьер Госсовета Китая предложил бизнесу США расширять торгово-инвестиционные связи

ПЕКИН, 11 сентября. /ТАСС/. Премьер Госсовета КНР Ли Кэцян в ходе встречи с делегацией предпринимателей США в пекинской правительственной резиденции "Чжуннаньхай" предложил американской стороне на взаимовыгодной основе расширять двустороннее сотрудничество в области торговли и инвестиций. Об этом сообщил в среду МИД Китая.

"У нас огромный рынок. Мы предлагаем с учетом обоюдных интересов расширять сотрудничество в торгово-инвестиционной сфере между Китаем и иностранными компаниями, в том числе американскими", - приводит сайт внешнеполитического ведомства слова главы китайского правительства.

Как подчеркнул Ли Кэцян, правительство КНР прилагает активные усилия для осуществления эффективных преобразований, направленных на усиление открытости китайской экономики. Премьер отметил, что в связи с этим власти страны прорабатывают целый ряд мер по развитию в Китае рыночных механизмов, усовершенствованию законодательной основы, созданию благоприятной недискриминационной атмосферы для иностранного бизнеса. Особое внимание, по его словам, уделяется защите прав на интеллектуальную собственность, научным разработкам и изобретениям.

"КНР и Соединенные Штаты - две крупнейшие экономики мира, одна среди развивающихся, другая среди развитых стран, - добавил Ли Кэцян. - У нас много точек соприкосновения, благодаря которым мы осуществляем взаимовыгодное сотрудничество. Нам следует действовать в соответствии с консенсусом, который был достигнут на уровне лидеров Китая и США, соблюдать принципы равноправия и взаимного уважения, стремиться к взаимопониманию и устранению разногласий".