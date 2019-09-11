Компания "Титан" получит лицензию на месторождение "Центральное" под Тамбовом к концу года

ТАМБОВ, 11 сентября. /ТАСС/. Горнопромышленная компания "Титан" намерена получить лицензию на право пользования одним из крупнейших в мире циркон-рутил-ильменитовых месторождений - "Центральное" в Тамбовской области - к концу 2019 года. Об этом ТАСС сообщил генеральный директор компании Сергей Ерин.

"В четвертом квартале этого года мы планируем получить лицензию на право пользования недрами восточного участка "Центрального" месторождения. Сейчас по заказу ГПК "Титан" на месторождении проводятся опытно-промышленные испытания, которые завершатся в конце сентября. Для этого были отобраны 60 т рудоносных песков", - сказал собеседник агентства.

Результаты испытаний лягут в основу разработки технического проекта новой опытной обогатительной фабрики, максимальная производительность которой составит 2 млн т песков в год. Ожидается, что впоследствии мощности фабрики увеличатся до 8 млн т, а предприятие получит статус горно-обогатительного комплекса (ГОК). "К разработке проекта обогатительной фабрики мы планируем приступить в первом квартале 2020 года, на его изготовление потребуется примерно год-полтора", - уточнил Ерин.

В качестве потенциальных потребителей сырья рассматриваются корпорации "ВСМПО-Ависма", "Крымский титан" и филиал "Титановые Инвестиции" в городе Армянске. Стоимость освоения оценивается в 12 млрд рублей.

По словам Ерина, ГОК "Центральное" будет "экологически благополучным предприятием". "Освоение залежей предполагается без буровзрывных работ, технологическая вода будет проходить через очистные сооружения, обогащение рудных песков не предусматривает применения химических реактивов, а объем вредных примесей в атмосферу будет минимален", - пояснил собеседник агентства.

В 1999 году администрация Тамбовской области и ГМК "Норильский никель" заключили соглашение о комплексном освоении "Центрального", летом 2006 года "Норникель" учредил ООО "Горнорудная компания "Титан" для развития этого месторождения. В 2018 году компанию "Титан" выкупило АО "Корпорация развития Тамбовской области", занимающееся сопровождением регионально значимых инвестиционных проектов.

О месторождении

Месторождение циркон-рутил-ильменитовых песков "Центральное" в Рассказовском районе Тамбовской области было открыто в 1959 году и сегодня относится к крупнейшим мировым россыпным месторождениям. Его площадь - 12,5 тыс. га с запасами 1,6 млрд т рудных песков.