"Известия": МЭР подготовило методику оценки эффекта от строительства автомагистралей

МОСКВА, 11 сентября. /ТАСС/. Министерство экономического развития России разработало методику оценки социально-экономических эффектов от реализации транспортных проектов с господдержкой. Об этом в среду пишет газета "Известия" со ссылкой на письмо первого вице-премьера и министра финансов РФ Антона Силуанова президенту Владимиру Путину, которое есть в распоряжении издания.

По данным издания, Минэкономразвития подготовило проект постановления об утверждении методики оценки социально-экономических эффектов от строительства транспортных проектов с господдержкой. Документ направлен на выполнение плана по ускорению темпов роста инвестиций в основной капитал и повышению их доли в ВВП до 25%, указал Силуанов в письме. В нем также говорится, что результатом использования этой методики станет "повышение эффективности принимаемых решений, а также производительности капитала".

В пояснительной записке к проекту постановления, которая также есть у издания, указывается, что методика позволит рассчитать прирост ВВП и поступления в бюджет от реализации того или иного транспортного проекта, вычислить размер внебюджетного финансирования и долю использования российской продукции при реализации. "В случае автодорог будут оцениваться экономия времени в пути пассажиров и грузов, повышение безопасности, а также агломерационный эффект", - рассказали "Известиям" в пресс-службе Минэкономразвития.

По данным газеты, министерство уже оценило по новой методике высокоскоростную магистраль Москва - Казань, планирует также проверить объекты, включенные в комплексный план модернизации и расширения магистральной инфраструктуры (КПМИ) до 2024 года. Например, до 1 июля 2020 года анализу подвергнутся проекты трассы М-7 и магистрали Европа - Западный Китай, также будет проверена не включенная в план высокоскоростная магистраль Москва - Санкт-Петербург. Отмечается, что в разработке методики также приняли участие Минфин, Минтранс и аналитический центр при правительстве, однако их комментариями газета не располагает.

В Минэкономразвития рассказали изданию, что окончательное утверждение проекта состоится текущей осенью, после уточнения формулировок, а также отметили, что результаты оценки по новой методике будут являться лишь одним из показателей при вынесении вердикта о целесообразности той или иной стройки.