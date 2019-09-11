Южная Корея пожаловалась в ВТО на японские торговые ограничения

СЕУЛ, 11 сентября. /ТАСС/. Республика Корея подала жалобу во Всемирную торговую организацию по поводу введенных Японией экспортных ограничений. Об этом сообщила журналистам в среду министр промышленности, торговли и энергетики Ю Мён Хи.

Данное решение принято через два месяца после того, как Токио усложнил процедуру поставок в Южную Корею, фторированного полиимида, фоторезистов и фтористого водорода, необходимых для производства микросхем и дисплеев.

"Введение подобных мер Японией - это дискриминационный акт, направленный непосредственно против Республики Корея и имеющий политическую подоплеку", - подчеркнула министр. "В этой связи Южная Корея приняла решение подать жалобу во Всемирную торговую организацию", - добавила Ю Мён Хи, обвинив также Токио в "нарушении обязательства придерживаться последовательных, справедливых и разумных правил торговли".

Правительство Японии 1 июля объявило об ужесточении контроля за экспортом в Южную Корею трех видов материалов, необходимых для производства современных полупроводников и дисплеев различных электронных гаджетов. Токио также вывел Южную Корею из списка стран, в которые без ограничений поставлялись японские наноматериалы и высокотехнологические составляющие по упрощенным схемам.

Отношения Токио и Сеула обострились осенью 2018 года, когда Верховный суд Республики Корея обязал японскую компанию Nippon Steel & Sumitomo Metal выплатить компенсацию четырем корейским работникам за принуждение их к подневольному труду во время Второй мировой войны. Правительство Японии отвергло решение суда, подчеркнув, что данный вопрос был окончательно решен при нормализации отношений Токио и Сеула в 1965 году. Между тем в 2019 году Южная Корея инициировала процедуру конфискации активов Nippon Steel & Sumitomo Metal по делу о компенсациях. Эксперты полагают, что именно это стало причиной для введения Японией торговых ограничений в отношении Сеула.