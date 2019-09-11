{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Власти Бразилии разблокируют около $5 млрд бюджетных средств

Телеканал Globo уточнил,что о соответствующем намерении президента Жаира Болсонару проинформировал в ходе закрытого совещания на прошлой неделе министр экономики Паулу Гедес

РИО-ДЕ-ЖАНЕЙРО, 11 сентября. /ТАСС/. Правительство Бразилии во второй половине сентября разблокирует выделение федеральным министерствам 20 млрд реалов (около $4,9 млрд), замороженных ранее в этом году в целях бюджетной экономии. Об этом сообщил во вторник телеканал Globo со ссылкой на заявление исполняющего обязанности главы государства вице-президента южноамериканской республики Антониу Гамилтона Моурау. 

Как уточняет телеканал, о соответствующем намерении президента Жаира Болсонару проинформировал в ходе закрытого совещания на прошлой неделе министр экономики Паулу Гедес. По словам Моурау, глава государства положительно отнесся к данной идее, позволяющей избежать необходимости повышения порога расходов бюджета на содержание госаппарата.

Вице-президент заметил, что исполнение бюджета в течение предыдущих месяцев осложнялось постоянным понижением прогноза относительно перспектив ВВП страны в текущем году (в начале года прогнозировался рост ВВП на 2,5%, по данным на 10 сентября, рост данного показателя составит 0,85% - прим. ТАСС). В этой связи правительство было вынуждено прибегать к пересмотру графика выделения госфинансирования, сообщает телеканал. После реализации обозначенного политиком решения в бюджете останется 15 млрд реалов "замороженных" средств.

Теги
БразилияБолсонару, Жаир
Арктика сегодня
Бубны из оленьих шкур, малицы и шерстяные нюки. Что выпускают под брендом "Сделано в НАО"
Мы побывали в мастерских ненецких предпринимателей и узнали о ненецком бубне, праздничных пимах, чипсах из оленины, а самое главное — о том, что нужно, чтобы все узнали о НАО и его товарах
Читать полностью