Новый банк развития БРИКС одобрил инвестиции на сумму более $10 млрд

МОСКВА, 11 сентября. /ТАСС/. Общая стоимость одобренных Новым банком развития БРИКС (Бразилия, Россия, Индия, Китай, ЮАР) инвестиционных проектов превысила $10 млрд. Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров в интервью Национальному институту информации Суринама.

"Наращивание стратегического партнерства по линии БРИКС - в числе приоритетов внешней политики России, - отметил Лавров. - В этой связи не может не радовать, что диалог в рамках объединения "пятерки" за последние годы набрал очень хороший темп. За время своей деятельности - а в этом году под бразильским председательством состоится уже XI саммит - "пятерка" стала одной из важных опор формирующейся более справедливой и демократической многополярной архитектуры мироустройства".

"Неотъемлемой составляющей партнерства остается экономика, тем более, что сегодня по совокупной экономической мощи объединение БРИКС превзошло Группу семи, - продолжил глава МИД РФ. - Успешно работает Новый банк развития, который одобрил инвестиционные проекты на сумму более $10 млрд. Эффективно функционирует пул условных валютных резервов, призванный содействовать поддержанию финансовой стабильности государств "пятерки".

Лавров обратил внимание также на взаимодействие стран БРИКС в гуманитарной сфере. В частности, он напомнил, что в конце сентября в бразильской Куритибе откроется международная биеннале современного искусства.

"Уверен: саммит БРИКС 13-14 ноября станет важной вехой в продвижении пятистороннего сотрудничества по всем трем магистральным направлениям стратегического партнерства - политическому, экономическому и гуманитарному", - указал российский министр.