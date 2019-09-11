В Гонконге заявили о намерении города играть важную роль в проектах Китая "Пояса и пути"

ГОНКОНГ /СЯНГАН/, 11 сентября. /ТАСС/. Гонконг намерен играть одну из ведущих ролей в реализации продвигаемой Китаем экономической стратегии "Один пояс, один путь", используя свои конкурентные преимущества и статус международного финансового, торгового, логистического центра, поставщика профессиональных услуг. Об этом заявила в среду глава исполнительной власти этого специального административного района КНР Кэрри Лам на открытии здесь четвертого бизнес-форума "Пояс и путь" (Belt and Road Summit).

"Гонконг, будучи самым конкурентоспособным и международным городом Китая, будет играть значительную роль в реализации этой стратегии. Уверена, что город на этом направлении сможет создать широкие возможности для наращивания потенциала, формировании рынка "зеленых финансов", предоставлении профессиональных услуг", - отметила Лам.

"Мы принимаем меры для превращения Гонконга в региональный центр "зеленых финансов", который будет служить мостом, связывающим материковый Китая с остальным миром", - подчеркнула она.

Нынешний форум проходит в четвертый раз по инициативе местного правительства и организован совместно с Советом по развитию торговли Гонконга. В его работе участвуют бизнесмены, финансисты, инвесторы, представители бизнес-структур из КНР, стран Юго-Восточной Азии, Европы. Основные темы дискуссий - возможности и пути реализации продвигаемой Китаем стратегии "Пояс и путь".

Осенью 2013 года председатель КНР Си Цзиньпин выдвинул концепции экономического пояса Шелкового пути (по названию торгового маршрута из Китая в Европу, впервые обозначенному так в 1877 году) и Морского шелкового пути, которые являются частями инициативы "Один пояс, один путь". Данные проекты нацелены на воссоздание транспортного, энергетического и торгового коридора между странами Центральной, Южной Азии и Европы. Они направлены на интенсификацию научно-технического сотрудничества и углубление экономического взаимодействия между государствами обширного региона.

Более 80 стран и международных организаций уже подписали с Китаем документы о сотрудничестве в рамках инициативы "Один пояс, один путь".