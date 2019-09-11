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Промсвязьбанк планирует сопровождать 70% контрактов по гособоронзаказу к концу 2020 года

В настоящее время банк сопровождает 50% контрактов

НОВОСИБИРСК, 11 сентября. /ТАСС/. Промсвязьбанк планирует увеличить долю сопровождения контрактов по гособоронзаказу в стране с текущих 50% до 70% в течение ближайшего года, сообщил в среду журналистам председатель ПАО "Промсвязьбанк" Петр Фрадков.

По его словам, "70% - это цель, чтобы мы сопровождали не менее 70% контрактов по гособоронзаказу". "Это в течение ближайшего года, я думаю, будет сделано. К концу 2020 года мы это сделаем", - пояснил Фрадков.

Он отметил, что в настоящее время банк сопровождает 50% контрактов по гособоронзаказу в стране.

Санируемый с декабря 2017 года Промсвязьбанк в минувшем году был определен в качестве опорного для операций по гособоронзаказу и крупным госконтрактам. Его возглавил Петр Фрадков. В конце июня 2018 года банк начал сопровождение гособоронзаказа и проводит процедуры по повышению капитализации для предоставления кредитных ресурсов предприятиям ОПК.

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