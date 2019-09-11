Голодец ожидает принятия Стратегии развития туризма до 2035 года в ближайшие дни

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 11 сентября. /ТАСС/. Вице-премьер России Ольга Голодец рассчитывает на принятие Стратегии развития туризма до 2035 года в ближайшие дни. Об этом она сообщила в среду на деловом завтраке глав субъектов РФ в рамках Генеральной Ассамблеи Всемирной туристской организации ООН (ЮНВТО) в Санкт-Петербурге.

"Сейчас мы в преддверии того, что стратегия развития туризма со дня на день должна быть утверждена на предстоящий период. И, я думаю, это будет новым импульсом развития туризма в России", - сказала она.

Действующая версия Стратегии развития туризма охватывает период до 2020 года включительно. Новая стратегия предусматривает развитие внутреннего и въездного туризма в России за счет реализации мер по повышению доступности и качества туристских услуг, росту инвестиционной привлекательности отрасли, реализации туристско-рекреационного потенциала субъектов федерации.

По словам Голодец, сейчас туристический поток в РФ составляет 67 млн человек, и он "неуклонно год от года растет". Дальнейшие планы развития отрасли, по ее словам, должны предусматривать повышение доступности российских природных, культурных и исторических достопримечательностей и безопасности туризма.

"Когда мы отправляемся в путешествие, мы должны быть уверены, что оно будет не только комфортным, но и благополучным. Есть четкие запросы от населения, и под них формируются новые программы развития", - сказала вице-премьер.

Планируется, что новая концепция будет предусматривать комплексное развитие инфраструктуры туристских кластеров по приоритетным видам туризма и развитие отраслевой системы подготовки и повышения квалификации специалистов индустрии туризма, а также продвижение туристского продукта России и повышение информированности о нем на мировом и внутреннем рынках.