ФАС оштрафовала "Яндекс" на 100 тыс. рублей за рекламу Auto.ru

МОСКВА, 11 сентября. /ТАСС/. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России оштрафовала ООО "Яндекс.Вертикали" на 100 тыс. рублей за нарушение закона "О рекламе". Об этом говорится на сайте ведомства.

Ранее комиссия ФАС признала рекламу сервиса по размещению объявлений о продаже автомобилей Auto.ru, распространяемую ООО "Яндекс.Вертикали", нарушающей закон "О рекламе", в частности, по мнению ведомства, рекламные видеоролики компании формировали негативное отношение к лицам, которые не пользуются этим ресурсом.

Как поясняли в ФАС, большинство экспертов усмотрело в роликах признаки нарушения рекламного законодательства, ООО "Яндекс.Вертикали" как рекламодателю ненадлежащей рекламы было выдано предписание об устранении нарушения, компании при этом грозил административный штраф от 100 тыс. до 500 тыс. рублей.