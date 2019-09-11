Новак подтвердил проведение 19 сентября трехсторонней встречи России, Украины и ЕС по газу

АБУ-ДАБИ, 11 сентября. /ТАСС/. Трехсторонние консультации России, Украины и ЕС по газу состоятся 19 сентября. Дата согласована, сообщил журналистам министр энергетики России Александр Новак.

"Мы с господином Шефчовичем [замглавы Еврокомиссии по делам Энергосоюза Марош Шефчович] обсуждали эту дату. Насколько я слышал, украинская сторона также согласовала эту дату. 19-е число будем считать согласованным. Мы готовы с российской стороны провести такие переговоры", - сказал он.

Шефчович сообщил в минувшую пятницу, что провел с главой Минэнерго РФ телефонный разговор, в ходе которого "была достигнута договоренность провести трехсторонние министерские консультации до конца этого месяца". Он отметил тогда, что "точная дата будет названа, когда завершатся консультации с украинской стороной".

Главной темой встречи станет обсуждение условий поставок и транзита российского газа в ЕС через территорию Украины с 2020 года, то есть после завершения действующего транзитного контракта.

Еврокомиссия предлагает России и Украине заключить новый долгосрочный транзитный контракт сроком на 10 лет с гарантированным годовым объемом прокачки газа по украинской ГТС. Это должно обеспечить Киеву поступления от России в размере до $3 млрд в год в качестве оплаты за транзит. Россия предлагает просто продлить на год действующий контракт.